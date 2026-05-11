Economia IN EVIDENZA

Scuola: firmato il contratto per 8.000 presidi e dirigenti Istruzione e Ricerca

Di

Mag 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato oggi all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, il Ccnl dell’Area dirigenziale Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024, che interessa 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca.

“Con questa sottoscrizione si chiudono tutti i rinnovi della passata tornata contrattuale, un risultato raggiunto attraverso un confronto costante e un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali”, sottolinea l’Aran in una nota.

Il contratto riconosce aumenti significativi al personale dirigente dell’Area. Per i dirigenti scolastici, anche grazie alle risorse ulteriori specificamente destinate dalla legge di bilancio per il 2022, sono previsti incrementi medi di 500 euro al mese per 13 mensilità, pari all’8,48%.

Per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca, l’incremento medio è di 503 euro al mese per 13 mensilità, pari al 6%.

Il contratto riconosce inoltre arretrati dal 1° gennaio 2024: circa 5.800 euro medi per i dirigenti scolastici e circa 6mila euro medi per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca.

– Foto ufficio stampa Aran –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Giuli incontra Meloni: “Piena sintonia nell’azione di Governo”

Mag 11, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA Video

Cina: installati 98 robot saldatori in uno stabilimento automobilistico

Mag 11, 2026
Attualità IN EVIDENZA

Il ministro Piantedosi a Lione incontra il segretario generale Interpol

Mag 11, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Giuli incontra Meloni: “Piena sintonia nell’azione di Governo”

Mag 11, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: scoperta una serra indoor di marijuana, arrestato un 19enne

Mag 11, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA Video

Cina: installati 98 robot saldatori in uno stabilimento automobilistico

Mag 11, 2026
Sport

Tennis, Foro Italico: Sinner facile su Popyrin, agli ottavi derby con Pellegrino

Mag 11, 2026