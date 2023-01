Peste Suina Africana, un anno dopo: cosa è stato fatto e cosa no. Il punto di CIA Piemonte e Liguria

Il 7 gennaio 2022 fu accertato il primo caso di peste suina africana (PSA) ad Ovada. Un anno dopo – con 86 casi in Liguria e 150 in Piemonte su un totale di 284 in Italia – siamo nei guai. Ne hanno parlato CIA Piemonte e CIA Liguria la settimana scorsa a Genova.

Nessun abbattimento, nessuna risorsa

I piani PRIU regionali prevedono che vengano abbattuti 50.000 cinghiali in Piemonte e 38.000 in Liguria. E invece? Nella zona rossa NON sono state messe a punto le battute di caccia. Gli agricoltori subiscono danni dai cinghiali, gli allevatori hanno dovuto abbattere i maiali sani, 6.499 in Piemonte e 286 in Liguria, e ad oggi NON hanno visto un quattrino per il danno subìto. Dati impietosi e confusi.

I cinghiali e i dati

Il numero totale, forse sottostimato, è di 104.816 in Piemonte, fra 35.000 e 56.000 in Liguria. Si confida sui cacciatori, ma in Liguria quelli attivi sono diminuiti del 33% in 10 anni, in Piemonte in 20 anni si sono dimezzati: oggi sono meno di 17.000.

Nella Zona Rossa le regole imposte hanno portato ad uno “sciopero” venatorio perché NON c’è convenienza a fare le battute di caccia. Risultato: in Liguria abbattuti 98 capi, in Piemonte 346.

Se si prende il totale dei capi abbattuti tra Zona Rossa e zone libere il dato è altrettanto allarmante rispetto agli obiettivi prefissati: in Liguria 10.648 capi abbattuti rispetto ai 38.000 previsti; in Piemonte 9.004 capi abbattuti rispetto ai 50.000 ipotizzati.

Le recinzioni, sulla cui utilità ci sono molti dubbi, vanno a rilento: ad oggi installati 105 Km sui 170 previsti. E NON si hanno certezze di quando l’opera verrà completata.

La sicurezza stradale

In Liguria negli ultimi 5 anni i daini hanno causato almeno un incidente alla settimana, i cinghiali qualcosa di più. E anche in questi casi sono dati sottostimati, visto che in tanti non denunciano il sinistro. In Piemonte nel 2021 la media era di 2 incidenti al giorno. E’ stato nominato un commissario ma senza potere effettivo di operare. Se rimane così la figura del Commissario NON serve a nulla.

Le richiesta di CIA Piemonte e Liguria

Rimborsi immediati per gli allevatori e certezza su quando si potranno riprendere le attività di allevamento sospese.

e certezza su quando si potranno riprendere le attività di allevamento sospese. Nuove risorse per coprire i danni subiti dagli agricoltori e gli oneri per i piani di abbattimento.

dagli agricoltori e gli oneri per i piani di abbattimento. Certezza su numero e tempistica degli abbattimenti dentro e fuori la Zona Rossa ( compreso eventuali sistemi incentivanti).

dentro e fuori la Zona Rossa ( compreso eventuali sistemi incentivanti). Chiarimento definitivo dei poteri del Commissario .

definitivo dei . Revisione delle legge nazionale 157/92.

nazionale 157/92. Adozione del “modello Umbria” che ha liberalizzato l’utilizzo delle gabbie. Sistema che obbliga chi le adotta a segnalarne la presenza nonché la cattura del cinghiale. Ha un’ottima percentuale di successo.