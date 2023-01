Me.dea cerca una volontaria per il Servizio Civile. Candidature 2023 aperte fino al 10 febbraio

Per 12 mesi, 25 ore a settimana, una giovane donna potrà seguire la vita dell’associazione, affiancare le operatrici e collaborare a tutte le attività e i servizi promossi a favore delle donne che hanno subito violenza e dei loro figli.

L’operatrice volontaria in servizio civile promuoverà quindi il lavoro di me.dea, supporterà la segreteria, affiancherà professioniste e volontarie, co-gestirà le attività comunicative e promozionali.

La selezione avverrà per titoli e colloquio. Rimborso spese mensile di 444,30 euro.

Il progetto 2023

Si chiama Genere di valore, vuole contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione al tema del contrasto alla violenza ed è rivolto sia a professioniste che nell’espletamento delle proprie funzioni potrebbero trovarsi a dover riconoscere e/o gestire vittime di violenza, sia i giovani delle scuole, dei centri di aggregazione formali e informali. Per il terzo anno, l’Aps me.dea si è accreditata tramite ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) al bando del Servizio Civile Nazionale.

Le domande

Possono candidarsi le giovani tra i 18 ed i 28 anni, cittadine italiane, cittadine di un altro Paese dell’Unione Europea o cittadine non comunitarie regolarmente soggiornanti in Italia. Per le straniere senza SPID, il dipartimento invierà loro un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma, garantendo la possibilità di fare domanda.

Le interessate potranno farlo fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). Si potrà accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto il proprio SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), che può essere attivato sul sito AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.

Info

Per ulteriori informazioni:

[email protected]

065840588