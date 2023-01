Olimpiadi delle Alpi: importante la proposta del ministro Salvini. Uncem la propose fin dal 2018

L’ipotesi avanzata dal ministro Salvini negli scorsi giorni per fare le “Olimpiadi delle Alpi” nel 2026, coinvolgendo diversi territori insieme con Milano, Cortina, il Bellunese, Venezia, i Laghi, e pure Torino e le Montagne Olimpiche del 2006, Uncem la propose già nel febbraio 2018 e rilanciata in diverse occasioni, ancora dal 2020 al 2022.

Percorrere questa strada è una novità sul piano internazionale, con un’area omogenea montana – insieme con le Città alpine del fondovalle, Milano, Torino, Verona, Venezia in primis – impegnata nell’organizzazione del grande evento.

Non deve “togliere” ma “dare” – secondo Uncem – molte opportunità ai territori, più uniti e coesi, con gare, allenamenti, iniziative, spettacoli, spazi per atleti e pubblico diffusi. Una opportunità seria e sulla quale lavorare.

