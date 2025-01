CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture”. Lo rende noto la Santa Sede, in un comunicato in cui si spiega che “il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).