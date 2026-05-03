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Papa Leone XIV: “Il diritto alla libertà di stampa è spesso violato”

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Mag 3, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza”. Così Papa Leone XIV dopo la preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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