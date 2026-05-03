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ACLI: il reinserimento lavorativo dopo l’infortunio

DiRaimondo Bovone

Mag 3, 2026 , , , , ,

Cosa succede quando un lavoratore, a seguito delle conseguenze di un infortunio o una malattia professionale, non è più in grado di svolgere le proprie mansioni?
La Legge di Stabilità 2015 ha attribuito all’INAIL un ruolo finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati. Si tratta di un percorso che prevede l’individuazione di un diverso posto di lavoro o la salvaguardia dello stesso con una serie di interventi che vanno dall’abbattimento delle barriere architettoniche nel luogo di lavoro, all’adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, fino a interventi di riqualificazione professionale.
Per l’accomodamento ragionevole, l’INAIL eroga all’azienda fino a 150.000 euro a fondo perduto (per la realizzazione del progetto personalizzato); un rimborso del 60% della retribuzione del lavoratore dalla data di adesione alla data di realizzazione; il rimborso di eventuali spese urgenti a cui il datore di lavoro debba far fronte a seguito dell’evento infortunistico.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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