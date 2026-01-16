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Palermo: blitz dei Carabinieri allo Zen, 59 denunce e sequestri di armi e droga

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Set 16, 2026


PALERMO (ITALPRESS) -I Carabinieri del Comando Provinciale, supportati da reparti speciali, cinofili, elicotteristi e tecnici dell’Enel, hanno svolto un’operazione ad ampio raggio nel quartiere di San Filippo Neri a Palermo. Il bilancio totale conta 59 persone denunciate a piede libero: 41 per furto di energia elettrica: scovati dai tecnici Enel pericolosi allacci abusivi alla rete pubblica. Nelle parti comuni dei palazzi i militari hanno scoperto un vero e proprio arsenale nascosto nel vano dei contatori. Il fiuto delle unità cinofile ha permesso di scovare e sequestrare 19 dosi di cocaina e oltre 80 tra panetti e dosi di hashish, nascosti tra cunicoli, sotto le auto e nelle aree condominiali

pc/r

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