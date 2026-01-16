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Ue, Scuderi “Von der Leyen ha fatto l’opposto di ciò che ha detto”

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Set 16, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il problema è che mancano i fatti, perché dopo due anni e mezzo di mandato, Ursula von der Leyen ha fatto tutto l’opposto di ciò che ha detto. Se si vuole parlare di Europa giusta, non si possono fare accordi con l’estrema destra per distruggere il Green Deal e il diritto d’asilo”. Queste sono le parole dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, in un’intervista a margine dell’annuale discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sullo stato dell’Unione, tenutosi al Parlamento europeo a Strasburgo. “Von der Leyen ha parlato delle vittime, 35.000 morti di quest’estate per il caldo estremo, eppure è proprio il suo gruppo parlamentare, il suo partito, che continua ad opporsi a ogni elemento di transizione facendo anche accordi con l’estrema destra”, ha spiegato. “Ha parlato di un’Europa più unita e il suo budget, il suo bilancio va a rinazionalizzare; ha parlato di un’Europa più autonoma e invece cadono gli investimenti proprio nelle nostre autonomie – ha continuato l’eurodeputata -. Parla di sicurezza dell’Europa, ma la sicurezza è solo militare e parla di difesa europea, ma facendola con il riarmo nazionale e continuando a essere subalterni a Trump”.

xf4/col4/azn

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