A luglio export italiano in crescita grazie ai mercati extra-UE

ROMA (ITALPRESS) – A luglio cresce, seppur di poco, l’export italiano, mentre calano le importazioni. Secondo i dati Istat, le esportazioni sono aumentate dello 0,3% rispetto a giugno, mentre le importazioni hanno registrato una diminuzione dell’1,2%. La crescita delle vendite all’estero è stata sostenuta soprattutto dai mercati extra Ue, mentre si sono ridotte quelle verso i Paesi dell’Unione europea. Anche nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export è cresciuto. L’aumento è stato più marcato verso i mercati extra Ue. Tra i settori che hanno contribuito maggiormente all’incremento figurano i metalli di base e i prodotti in metallo, il coke e i prodotti petroliferi raffinati. In calo, invece, le esportazioni di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli. Tra i principali mercati, il contributo più positivo arriva dalla Svizzera, seguita dai Paesi Opec e dalla Cina. Negativo, invece, l’andamento delle vendite verso i Paesi Asean. Nei primi sette mesi dell’anno l’export registra una crescita superiore al 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. A luglio il saldo commerciale resta positivo e raggiunge oltre 8 miliardi di euro, in aumento rispetto un anno prima.

gsl