Reggio Calabria: 23 condannati ai domiciliari passano al carcere

Ott 4, 2025
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Reggio Calabria, insieme ai Comandi provinciali territorialmente competenti, a Catanzaro, Pescara, Bologna, Brindisi e Roma, stanno dando esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di 23 indagati, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari ed imputati nel processo scaturito dall’operazione Eureka. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Lo scorso 1 ottobre il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza di primo grado, nel corso del rito abbreviato, nei confronti di 83 imputati, condannandone 76 e assolvendone 7. Per 23 di questi, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, l’Ufficio del gip, valutando sussistenti le esigenze cautelari, ha emesso ordinanza di aggravamento della misura cautelare, da quella degli arresti domiciliari a quella del carcere.vbo/mca2
Fonte video: ufficio stampa Carabinieri

