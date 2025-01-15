Attualità Cronaca Video

Palermo: uomo ucciso in strada a colpi di pistola

Set 15, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco in via Oberdan, a Palermo, quasi ad angolo con piazza Principe di Camporeale, all’esterno di una farmacia. Dalle prime informazioni sarebbe stato colpito alla schiena.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La zona è stata transennata, diverse le auto della polizia e il traffico interdetto per consentire i rilievi della scientifica che si trova sul posto.
