OL Recruiting Tour per nuovi posti di lavoro

Oggi Lavoro, azienda specializzata nel settore della somministrazione del lavoro,

organizza in Sicilia e in Puglia nel mese di giugno, l’iniziativa “OL Recruiting Tour”,

con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro in Piemonte,

Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto, di ingegneri, operai

metalmeccanici specializzati e personale di struttura da introdurre nel progetto

“OL Academy” dedicato alla crescita di giovani talenti.

L’iniziativa verrà svolta dal 9 al 28 giugno 2022 e si articolerà su tre tappe. La prima

in Sicilia, nella provincia di Trapani con l’organizzazione di giornate a Trapani,

Marsala e Alcamo; la seconda, nella provincia di Palermo, nelle città di Palermo,

Termini Imerese e Partinico. L’ultima tappa si sposta in Puglia nelle città di Bari,

Taranto e Altamura.

“Il nostro obiettivo principale è quello di fornire una possibilità di impiego a tutte

le persone in cerca di una nuova sfida personale e professionale nel tessuto

industriale nelle regioni dove siamo presenti con la nostra rete di filiali – spiega

Ramona Mirabelli, direttore risorse umane di Oggi Lavoro”.

E’ possibile iscriversi, sul sito https://oggilavoro.eu/olrecruitingtour/ per prenotare un colloquio con lo staff

risorse umane di Oggi Lavoro. Per ogni città, sono disponibili un massimo di 15

posti per sostenere il colloquio, con durata massima di 30 minuti ciascuno.

“Stiamo vivendo un ottimo periodo di crescita a livello aziendale e uno dei nostri

prossimi obiettivi a livello di comunicazione è quello di farci conoscere nelle zonedove non siamo fisicamente presenti con una nostra filiale – sottolinea Marco Castagna, responsabile marketing e comunicazione di Oggi Lavoro”.

A proposito di Oggi Lavoro: è un’agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca,

selezione e somministrazione di personale e nei servizi di consulenza per il lavoro.

Ci impegniamo ogni giorno per offrire ai candidati il lavoro che desiderano e alle

aziende le persone giuste per migliorare i loro obiettivi di business unendo le

competenze di professionisti ed imprenditori con una trentennale esperienza nel

campo della consulenza del lavoro a quelle di giovani manager del settore delle

agenzie per il lavoro, ci proponiamo come partner competente e affidabile per

una consulenza integrata nel campo delle risorse umane. Infatti, oltre ai servizi

tradizionalmente erogati dalle agenzie di questo tipo, curiamo per le aziende

anche molteplici attività come quelle relative agli aspetti legali, fiscali, contributivi

e sindacali dei contratti di lavoro stipulati.