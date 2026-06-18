‘Ndrangheta, blitz in tre regioni: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

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Giu 18, 2026
LAMEZIA TERME (ITALPRESS) – I carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme stanno eseguendo tra Lamezia Terme e le province di Vibo Valentia, Terni e Como, un provvedimento cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura Direzione Distrettuale Antimafia del Capoluogo calabrese, nei confronti di 9 indagati, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e corruzione. L’operazione, convenzionalmente denominata “Artemis II”, costituisce il diretto prosieguo dell’ampia attività investigativa culminata nell’esecuzione del provvedimento cautelare del 7 novembre 2024 (operazione “Artemis”, nell’ambito del quale vennero arrestati 59 indagati.
col3/mca3 (fonte video: Carabinieri)

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