Salute: estrogeni, perché sono anti-età per la pelle

MILANO (ITALPRESS) – Perché dopo la menopausa la pelle diventa molto più secca, si riempie di rughe e le ferite cicatrizzano più lentamente? Nel 147° numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza perché c’è la perdita degli estrogeni riduca fino al 30% la sintesi del collagene, elastina e mucopolisaccaridi, prima causa di assottigliamento della pelle e del peggioramento delle rughe. Inoltre sottolinea il ruolo poco noto degli estrogeni nell’ottimizzare la guarigione delle ferite, nel proteggere il microbioma di pelle e mucose e un potente e sottovalutato ruolo anti-infiammatorio e modulazione della risposta immunitaria.sat/gsl

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