Tumori rari, i sarcomi richiedono diagnosi tempestive e alta specializzazione





ROMA (ITALPRESS) – I sarcomi sono tumori rari che si sviluppano nei tessuti di sostegno dell’organismo come ossa, muscoli, tendini e cartilagini. Proprio per la loro rarità e complessità è fondamentale che vengano diagnosticati e trattati in centri altamente specializzati. “Il sarcoma è una grossa scatola con tante istologie, ovvero sottotipi ognuno dei quali ha caratteristiche molto diverse dal punto di vista del comportamento clinico, della presentazione, dell’aggressività: possono nascere ovunque, in tutti i tessuti cosiddetti molli come nervi, muscoli, tessuto adiposo”. Lo ha detto Ferdinando Cananzi, responsabile dell’area medica Chirurgia dei sarcomi, melanomi e tumori rari presso l’istituto Humanitas di Rozzano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

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