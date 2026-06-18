Attualità Science & Technology Video

Imprese, cresce l’adozione dell’AI, ma resta ampio il gap nelle competenze

Di

Giu 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Cresce il numero di imprese che ha già adottato o sta sperimentando soluzioni di intelligenza artificiale, ma resta ampio il gap nelle competenze: quasi un dipendente su due non ha ricevuto alcuna formazione specifica sull’AI e il 44% delle aziende non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 12/24 mesi. E’ quanto emerge da “EDUNext – Nuovi scenari per l’Education e le competenze nell’era dell’AI”, la nuova ricerca dell’Osservatorio Look4ward presentata a Roma da Intesa Sanpaolo e Università Luiss.
mec/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società Curiosità Moda

L’eleganza senza tempo del beige: la nuova anima del design contemporaneo

Giu 18, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia IN EVIDENZA Politica

Trump firma l’accordo, Teheran conferma. Hormuz riaperto subito

Giu 18, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 18 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 17, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Science & Technology Video

Imprese, cresce l’adozione dell’AI, ma resta ampio il gap nelle competenze

Giu 18, 2026
IN EVIDENZA

‘Ndrangheta, blitz in tre regioni: 9 arresti e due aziende sequestrate

Giu 18, 2026
IN EVIDENZA

Intelligenza artificiale, regole e supervisione umana per governarla

Giu 18, 2026
IN EVIDENZA

Innovazione tecnologica, la sfida dell’alfabetizzazione digitale è centrale

Giu 18, 2026