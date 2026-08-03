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Catania: droga e mini cellulari destinati ai detenuti nascosti in casa

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Ago 3, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un ventenne pregiudicato trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il giovane è stato fermato per un controllo di routine da parte delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme a un amico a bordo di uno scooter in via Balatelle. Il ventenne ha subito ammesso che avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di via Orsa Minore perché sottoposto alla detenzione domiciliare, in quanto già condannato per reati contro il patrimonio. I poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo presso la sua abitazione, con il supporto di personale del Commissariato di Nesima e della Squadra Cinofili. All’interno di una cassettiera in legno hanno trovato 160 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 7 mini smartphone avvolti in una pellicola trasparente unitamente ad un panetto di hashish da circa 70 grammi. Quanto rinvenuto dagli agenti era probabilmente destinato a detenuti in carcere al fine di consentire indebite comunicazioni con l’esterno.
mgg/gtr

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