Napoli: 1 arresto e 9 kg di droga sequestrati

Nov 8, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha effettuato una vasta operazione volta a contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Poggioreale. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli con l’ausilio dei poliziotti dei Commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno eseguito numerose perquisizioni nell’area del rione Sant’Alfonso, anche noto come “Connolo”.

