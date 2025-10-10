Il ministro Musumeci: “Stati Generali a Lipari preziosa occasione per isole minori”

LIPARI (ITALPRESS) – “Gli Stati Generali per le isole minori sono una preziosa occasione per un’analisi, un confronto e una proposta”. Lo ha detto il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci, in occasione dell’apertura degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari. “Abbiamo voluto mettere assieme ministri, vicepresidente della Commissione Europea, rappresentanti delle amministrazioni locali, operatori economici, il mondo dell’accademia, il mondo della comunità scientifica, per tirare fuori proposte essenziali che dovranno consentire al legislatore di trasformare le idee in azioni”.

