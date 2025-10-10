Economia Viaggiando Video

Turismo: a settembre Italia al top in Europa

Ott 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A settembre si conferma la leadership del Belpaese nel panorama turistico internazionale. Con un tasso di saturazione delle Online Travel Agencies al 44% — il più alto rispetto ai principali competitor europei — l’Italia si distingue per la capacità di attrarre i viaggiatori turistici anche a stagione estiva conclusa. Lo riferisce il ministero del turismo. La destagionalizzazione si conferma una tendenza strutturale: dopo il 39% di agosto, il tasso di saturazione è salito in settembre e si mantiene su livelli incoraggianti anche per ottobre. A trainare la crescita sono stati i numeri record di luglio: oltre 18 milioni di arrivi e 79 milioni di presenze, in aumento rispetto al 2024 e ai livelli pre-pandemia. Parallelamente, si segnala un incremento del traffico aereo, con 23 milioni di passeggeri a luglio e una crescita costante nei primi sette mesi dell’anno. In rialzo anche il sentiment digitale, segnale di un’immagine positiva e consolidata dell’Italia nel mondo. La componente straniera gioca un ruolo determinante, sia negli arrivi che nei consumi, confermando l’appeal globale del Paese. Un trend positivo sostenuto anche dai dati della Banca d’Italia: nel primo semestre 2025, la bilancia dei pagamenti turistica segna un avanzo superiore ai 9 miliardi di euro, grazie all’aumento della spesa dei visitatori internazionali.
