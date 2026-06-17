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Musica: Ruggero Ricci feat. Nartico & Fra Sorrentino, c’è il video del singolo ‘Arcipelaghi’

DiRaimondo Bovone

Giu 17, 2026 , , , , , ,

Ruggero Ricci, Nartico Fra Sorrentino pubblicano Arcipelaghi (etichetta Sputnik Music Group / Gravità Edizioni e Lion Music / distribuzione Altafonte), il nuovo singolo che racconta la distanza, le connessioni e il bisogno umano fisiologico di conservare rapporti autentici. Ispirato al celebre verso di John Donne “Nessun uomo è un’isola”, il brano esplora ciò che ci unisce anche quando sembriamo dispersi, ognuno nel proprio mare. Le sonorità del brano, prodotto da Tia Snow e Matteo Gabbianelli dei KuTso, richiamano un intreccio tra indie e pop elettronico abbinato a un testo d’autore scritto a 6 mani dai cantautori.

Il progetto si sviluppa in un tour nazionale chiamatoArcipelaghi Summer Tour”, che dopo le date del 15 maggio e del 7 giugno, si articolerà così: 21 giugno, Nokep TV, Torino Outlet Village (TO) – 28 giugno, Casole di Siena (SI) – 3 luglio, piazza Garibaldi, Cervia (RA) – 10 luglio, piazza Matteotti, Massa Lombarda (RA) – 7 agosto, Palasport Ozzano dell’Emilia (BO) – 5 settembre, Una Voce per l’Europa, Ferrara (FE) – 8 settembre, Arena Camping Florenz, Lido degli Scacchi (FE) – 11-13 settembre, piazza del Popolo, San Giovanni in Persiceto (BO) – 29 settembre, Ravenna Song Festival, Mercato Coperto, Ravenna

VIDEOCLIP – diretto dai registi Artio e Bronny e girato a “Playa del Medio”, rende perfettamente l’amicizia tra i 3 cantautori da cui è nata l’idea della collaborazione, nell’era dei rapporti sempre più asettici per via di un uso sempre più massivo dei social dell’intelligenza artificiale. Video: https://www.youtube.com/watch?v=LceBtcxYPfM

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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