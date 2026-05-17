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Modena: Mattarella e Meloni visitano i feriti all’Ospedale di Baggiovara

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Mag 17, 2026


MODENA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’Ospedale di Baggiovara a Modena l’equipe di medici che ha in cura i feriti. “Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno”. Rivolto ai medici Mattarella ha aggiunto: “Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini. Uscendo Mattarella e la premier Melomi hanno incontrato due delle 4 persone che hanno bloccato l’aggressore.

tvi/mca3 (fonte video: Quirinale)

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