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Internazionali d’Italia, Sinner premiato da Mattarella “Grande emozione”

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Mag 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner batte 6-4 6-4 in un’ora e 45 minuti Casper Ruud e 50 anni dopo Adriano Panatta – presente per assistere alla finale e alla premiazione – riporta in Italia il titolo del singolare maschile. A premiare il numero 1 del mondo c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È un grande onore essere sul palco con il presidente Mattarella e sono sempre molto emozionato quando c’è lui al mio fianco”, le parole dell’altoatesino.

sat/red
(fonte video: Quirinale)

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