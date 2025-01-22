Milano, tensioni al corteo Pro Pal, respinto un assalto alla stazione Centrale

MILANO (ITALPRESS) – Non accennano a diminuire gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti scesi in strada oggi, in occasione dello sciopero nazionale in solidarietà con la popolazione della striscia di Gaza. Continuano i lanci di fumogeni per disperdere i manifestanti. Sono stati esplosi anche diversi petardi. Poche ore prima il corteo, partito alle ore 10 da piazzale Cadorna, era arrivato in stazione centrale tentando di superare i varchi e occupare lo scalo ferroviario. Ora i manifestanti si sono ritirati lungo via Vittor Pisani in direzione di Piazza Repubblica a poca distanza dalla fermata metro di Turati, dove si trova il consolato degli USA. Ai due lati del viale, folle di curiosi e manifestanti distaccati dal gruppo principale urlando “Free, Free Palestine” e contestando le forze dell’ordine per la loro reazione.

(ITALPRESS)xh7/trl/gsl