Attualità Cronaca

Milano: agente di Polizia Locale muore dopo un inseguimento in moto

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Giu 23, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Tragico inseguimento stradale nella serata di ieri alle porte di Milano. Un agente di Polizia locale di 35 anni ha perso la vita a Peschiera Borromeo, nei pressi dell’aeroporto di Linate. Secondo una prima ricostruzione, l’agente, a bordo di una moto di servizio, si era messo all’inseguimento di un’Audi Q7 che aveva forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Durante la corsa ad alta velocità, per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista è rovinato violentemente a terra.
Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, tra cui l’elisoccorso, e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale Niguarda, per il 35enne non c’è stato nulla da fare; il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero. E’ caccia all’auto pirata e gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’esatta dinamica.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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