Attualità Cronaca

Messina: 3 indagati nell’inchiesta della Procura per il crollo a Pistunina

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Ago 1, 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sul crollo della palazzina avvenuto il 30 luglio in località Pistunina, nella zona sud di Messina. A renderlo noto è la Procura della Repubblica, che ha precisato come, allo stato delle indagini, vengano ipotizzati i reati di omicidio colposo, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e crollo colposo.
Contestualmente è stato notificato agli indagati l’invito a comparire per essere interrogati dal pubblico ministero all’inizio della prossima settimana.
Le indagini, delegate ai Carabinieri del Comando provinciale di Messina, con il supporto dello SPreSAL dell’Asp e dei Vigili del Fuoco, sono finalizzate a ricostruire la dinamica del crollo e ad accertare eventuali responsabilità.
– foto xr6 Italpress, il procuratore di Messina Antonio D’Amato –
(ITALPRESS).

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