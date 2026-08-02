ACLI: tutele 2026 per pazienti oncologici e cronici

Con la Legge 106/2025, dal 1° gennaio 2026 sono in vigore nuove tutele per i lavoratori malati oncologici o con patologie invalidanti o croniche con invalidità superiore al 74%. In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa nazionale e ai diversi contratti collettivi, sono previsti: 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi e cure mediche frequenti. Sono subordinate a prescrizione medico curante o specialista. Per tali permessi è prevista l’indennità economica secondo le regole del trattamento di malattia.

Congedo straordinario non retribuito per un periodo massimo di 24 mesi, anche frazionato. È previsto per il settore pubblico e settore privato ed è subordinato all’esaurimento di tutti gli altri periodi di assistenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore. Priorità nell’accesso allo smart working. Al termine periodo di congedo straordinario, ove la prestazione lo consenta, si può accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04