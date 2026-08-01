Messina: recuperata la 3^ vittima del crollo

MESSINA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì è crollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno recuperato il corpo di una terza vittima. Si tratta di una donna. Proseguono, intanto, le operazioni di ricerca delle tre persone ancora disperse.
– foto xr6 Italpress –
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MESSINA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì è crollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno recuperato il corpo di una terza vittima. Si tratta di una donna. Proseguono, intanto, le operazioni di ricerca delle tre persone ancora disperse.