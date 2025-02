MILANO (ITALPRESS) – “Il settore dei giovani è strategico. Il Paese oggi soffre di problemi demografici, di ricerca di personale di aziende che non trovano le persone e dall’altra parte abbiamo 1,4 milioni di giovani che non lavorano, non studiano e non hanno prospettive. Questo è un problema, oltre che drammatico, anche per il capitale umano del nostro Paese”. Così il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.

