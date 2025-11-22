INPS accanto alle donne vittime di violenza: martedì 25 novembre aperto lo ‘sportello rosa’

Martedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’INPS ha organizzato una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale il cui obiettivo è quello di creare una rete di protezione intorno alle donne vittime di violenza e di promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. In tutti gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle direzioni provinciali è prevista l’apertura di uno sportello rosa.

Anche all’INPS di Alessandria sarà presente al front-end una postazione dedicata aperta dalle 8.30 alle 12.30 presso la quale, ogni donna che si trovi in una situazione di disagio, troverà una funzionaria che potrà fornire assistenza e consulenza sulle prestazioni previdenziali (Reddito di libertà, Congedo indennizzato…).

L’iniziativa rientra nel programma di sostegno e di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell’Istituto.

Nel corso della giornata saranno distribuiti i Segnalibri con QRcode per accedere alla “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza” e sarà diffuso l’elenco dei centri antiviolenza presenti in Italia e il numero verde 1522 promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la denuncia immediata di abusi e violenze.

L’ingresso della sede di via Morbelli 34 si illuminerà di rosso per dire no alla violenza di genere.

Ma non solo nella giornata del 25 novembre l’INPS di Alessandria è accanto alle donne vittime di violenza, impegnato com’è da tempo con altre istituzioni del territorio. In quest’ottica, ad ottobre INPS di Alessandria e il Centro anti-violenza me.dea. hanno firmato una collaborazione con il protocollo di intesa “Inps in Rete per l’inclusione” e la linea di azione “In favore delle donne vittime di violenza di genere”. Il progetto “Inps in rete per l’inclusione” è operativo tra INPS e 16 Enti della provincia: i Comuni di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza, il CISSACA, il CISA e il CSP, il CSS, l’ASCA, il servizio socio-assistenziale dell’ASL di Casale, la Caritas diocesana di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.