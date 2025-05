La premier Meloni: “Lotta a pedofilia e pedo-pornografia è battaglia di civiltà”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha sempre agito con decisione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti e la loro esposizione alle insidie della rete, per reprimere e per prevenire, sensibilizzare, aiutare le famiglie e gli adulti di riferimento, a cogliere vecchi e nuovi segnali di allarme, in un mondo che cambia sempre più in fretta. Per rendere tutti consapevoli che quello che minaccia i piccoli, non è solo l’orrore eclatante di un crimine fra i più odiosi, ma anche un pericolo strisciante che si insinua fra le pieghe di una quotidianità sempre più pervasa dal digitale”. Così la premier Giorgia Meloni, in un messaggio a Telefono Azzurro per la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedo-pornografia.

Poi ha aggiunto: “Dotarsi di strumenti sempre più avanzati per prevenire e reprimere è cruciale, ma lo è altrettanto sostenere le famiglie e le reti sociali con cui nostri bambini e adolescenti sono quotidianamente a contatto, favorendo da un lato l’alfabetizzazione digitale, dall’altro alimentando contesti che formino una protezione naturale. La lotta a pedofilia e pedo-pornografia è una battaglia di civiltà che vogliamo combattere fino in fondo. Stiamo dando il nostro contributo in questa direzione. Da questa sfida non ci tireremo mai indietro, per fare luce su una piaga che prolifera nel buio. E fare luce significa anche saper accogliere le piccole vittime e far sapere, a ciascuna di loro e agli adulti, che chiedere aiuto si può e si deve. In questo senso, voglio ricordare che tra i tanti strumenti a disposizione, c’è il numero 114 ‘Emergenza Infanzià della Presidenza del Consiglio, affidato proprio al Telefono Azzurro. I numeri ci dicono che è un mezzo importante per intervenire su situazioni di pericolo, potenziale o conclamato”.

