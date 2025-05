MILANO (ITALPRESS) – “Preoccupata per l’udienza preliminare del 20 maggio? No”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, oggi a Palazzo Lombardia, a margine di un evento sul Giro d’Italia, rispondendo ai cronisti sull’inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’INPS nella quale è indagata. Alla domanda se confermasse l’intenzione di dimettersi in caso di rinvio a giudizio, ha replicato: “Non ci penso proprio al rinvio a giudizio, quindi non mi pongo il problema”.xp2/trl/mca2

