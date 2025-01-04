Attualità IN EVIDENZA Politica

La Meloni alla Schlein: “Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla come quelli all’estero”

Set 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa ‘Global Sumud Flotilla’ ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire
tutela e sicurezza”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella risposta alla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ieri aveva aveva chiesto al governo garanzie sulla sicurezza degli equipaggi: “In ogni caso, preso atto che l’iniziativa possa avere anche finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto detto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora”.

