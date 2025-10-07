7 ottobre, Meloni “La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi 2 anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Oggi rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che attendono di tornare a casa dopo 2 anni di prigionia, vessazioni e sofferenze”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità – prosegue Meloni – e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza. L’anniversario di oggi cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra. Il Piano di pace presentato dal Presidente Trump, che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici, offre un’opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi avviando un processo verso pace e sicurezza in tutto il Medio Oriente”.

Poi la conclusione: “Abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità, affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo. L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione, e continuerà a fare la propria parte”.

