Reggio Calabria: maxi-operazione dei Ros contro la cosca Piromalli, 26 arresti

Set 23, 2025

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba, il Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri in varie località del territorio nazionale, stanno eseguendo una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 26 soggetti indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonchè di reati in materia di armi. Le indagini, dirette dalla Dda di Reggio Calabria, hanno riguardato la “cosca Piromalli”, articolazione della ‘ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale dell’intera organizzazione, della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

