Roma: arrestato 35enne che aveva in casa 67 kg di droga e 2 pistole

ROMA (ITALPRESS) -Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione. Nel suo appartamento e all’interno della sua auto parcheggiata nel box, i militari hanno trovato 66 kg di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un 1 kg ciascuna, con apposti dei marchi, 1 kg di cocaina rosa suddivisa in 2ue confezioni da 1/2 kg, una confezione da 90 gr di hashish e altre 6 confezioni da 100 gr ciascuna di marijuana. Sequestrate anche 2 pistole.

col3/mca3

Fonte video: carabinieri di Roma

Navigazione articoli