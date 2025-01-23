Attualità Cronaca Video

Roma: arrestato 35enne che aveva in casa 67 kg di droga e 2 pistole

Set 23, 2025
ROMA (ITALPRESS) -Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione. Nel suo appartamento e all’interno della sua auto parcheggiata nel box, i militari hanno trovato 66 kg di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un 1 kg ciascuna, con apposti dei marchi, 1 kg di cocaina rosa suddivisa in 2ue confezioni da 1/2 kg, una confezione da 90 gr di hashish e altre 6 confezioni da 100 gr ciascuna di marijuana. Sequestrate anche 2 pistole.
Fonte video: carabinieri di Roma

