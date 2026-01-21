Roma: brillante operazione alti-droga di Carabinieri e parà al Quarticciolo

ROMA (ITALPRESS) – Un’operazione a tenaglia per soffocare una delle piazze di spaccio più attive della Capitale. Al Quarticciolo, quartiere popolare nella periferia est di Roma, i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio. Ma questa volta, a dare manforte, c’erano anche i paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”. Il bilancio è di 18 arresti in un solo giorno. Diciassette persone, tra italiani e stranieri, sono state colte in flagranza mentre cedevano dosi di cocaina e crack; un altro uomo è stato catturato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. I blitz si sono susseguiti a ondate, bloccando ogni via d’uscita. Nemmeno i tentativi di fuga a piedi sono serviti a sfuggire ai militari, che hanno rincorso e bloccato 5 spacciatori tra i palazzi. Durante le perquisizioni sono spuntate oltre 500 dosi di droga, occultate nei nascondigli più disparati tra i lotti condominiali o lanciate dalle finestre durante le incursioni. Sequestrate anche armi: una pistola scacciacani e un coltello a serramanico. Con i pusher quasi tutti in manette, si sono formate file di 20 acquirenti rimasti in attesa.

