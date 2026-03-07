IN EVIDENZA

Messina “Separazione carriere mette cittadini davanti a giudice indipendente”

Mar 7, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Questa riforma dà la possibilità di avere magistrati più liberi: la separazione delle funzioni requirente e giudicante mette i cittadini davanti a un giudice giusto e indipendente. Altrettanto importante è la possibilità di comporre gli organismi di controllo, a partire dal Csm, con magistrati sorteggiati e non messi lì dalle correnti: questo li rende ancora più liberi”. Lo afferma il vicepresidente nazionale di Anci e portavoce di Noi Moderati Ignazio Messina a margine dell’evento Sì al referendum sulla giustizia, promosso dal partito all’Hotel Addaura Village a Palermo.

