Attualità Economia IN EVIDENZA

Il governatore Bankitalia, Panetta: “Il mondo è più furbo dei dazi, il commercio si è riallocato”

Di

Gen 21, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Su come agiranno i dazi, come il commercio internazionale poi sarà influenzato da questi dazi imposti, ci possono essere dei ritardi, però di fatto il mondo è più furbo dei vincoli e il commercio si è riallocato”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta in occasione del Comitato Esecutivo dell’ABI. Poi ha aggiunto: “Le esportazioni cinesi non sono crollate. Sono scese molto le importazioni statunitensi dalla Cina, ma dagli altri Paesi no. Sono aumentate le esportazioni cinesi verso molti Paesi asiatici che poi sono, di fatto, una tappa intermedia verso gli Stati Uniti”.
Panetta ha spiegato: “L’Europa ha avuto un andamento migliore di quello che ci attendevamo, ma ovviamente il paese che soffre di più è la Germania, dove la produzione industriale ha il maggior peso. Avendo i dazi da parte USA e la Germania che non cresce, i nostri 2 principali mercati di sbocco, l’Italia ovviamente sta soffrendo di queste condizioni internazionali”. 

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Santanchè “Valentino ha saputo rappresentare al meglio il Made in Italy”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Fieragricola punto di riferimento del settore”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Anas al lavoro dopo esondazioni, frane e allagamenti in Sicilia

Gen 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Santanchè “Valentino ha saputo rappresentare al meglio il Made in Italy”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Fieragricola punto di riferimento del settore”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Anas al lavoro dopo esondazioni, frane e allagamenti in Sicilia

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Valentino, Eleonora Abbagnato “Amava la danza, ha creato abiti unici”

Gen 21, 2026