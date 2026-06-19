Attualità Cultura IN EVIDENZA

Maturità, Valditara: “Ogni traccia costruita per valorizzare conoscenze solide”

Di

Giu 19, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto una maturità che non fosse un esercizio astratto, ma una prova viva, capace di parlare al presente e al futuro dei nostri ragazzi. Ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare conoscenze solide, ma anche esercitare la propria libertà di pensiero e capacità di confrontarsi con la complessità del mondo”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Dalla prima alla seconda prova, il filo conduttore è stato chiaro: partire dalla realtà per arrivare alla teoria: “E’ l’impostazione che ho indicato per la rivoluzione della matematica e che sarà al centro anche delle nuove Indicazioni Nazionali. La matematica deve essere rigorosa, ma anche capace di aprire alla comprensione della realtà. Non si tratta soltanto di applicare formule: occorre interpretare, argomentare, compiere scelte”.

Secondo il ministro “il nostro compito è accompagnare le nuove generazioni verso il futuro. Questa maturità va decisamente in questa direzione: una scuola stimolante e nel contempo esigente, concreta, moderna, che forma persone libere e responsabili”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

La scuolabus blu di Curaçao simbolo dei Mondiali

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Il servizio civile universale alla Festa della Repubblica

Giu 19, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Sport e solidarietà: sabato e domenica ritorna la 24OreBasket di Borgo Rovereto

Giu 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cultura IN EVIDENZA

Maturità, Valditara: “Ogni traccia costruita per valorizzare conoscenze solide”

Giu 19, 2026
TOP NEWS

Media israeliani “In vigore cessate il fuoco fra esercito Israele e Hezbollah”

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

La scuolabus blu di Curaçao simbolo dei Mondiali

Giu 19, 2026
IN EVIDENZA

Il servizio civile universale alla Festa della Repubblica

Giu 19, 2026