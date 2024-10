Mattarella: “Solidarietà a vittime maltempo e incidente lavoro Bologna”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari delle vittime dell’alluvione e del gravissimo incidente mortale sul lavoro di ieri. Ai feriti, alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo e di questa ennesima tragedia sul lavoro”.

Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura della Biennale dell’economia cooperativa in corso a Bologna.

“Non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando. Per l’insufficienza della sicurezza per chi lavora. Le alluvioni, sull’altro versante, stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non si conosceva. Conseguenza di evidenti mutamenti climatici. Ma i danni che subiscono migliaia di famiglie sono anche conseguenza di trasformazioni del territorio intervenute da lungo tempo. Dal passato. È necessario un intervento di carattere straordinario, che coinvolga istituzioni e società civile”.tvi/gsl (Fonte video: Quirinale)