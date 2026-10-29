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Mattarella riceve la presidente del Costa Rica: “Lunga amicizia”

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Ott 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la presidente della Repubblica di Costa Rica, Fernandez Delgado. Era presente il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. “Benvenuta, anche alla sua delegazione che la accompagna”, ha detto il capo dello Stato. “Abbiamo un lungo rapporto di amicizia crescente, mi sembra siano 162 anni di rapporti tra Costa Rica e Italia, sempre conditi di amicizia e collaborazione. Mi auguro che con la sua presenza faccia crescere ulteriormente la nostra collaborazione”, ha aggiunto Mattarella.
(ITALPRESS).

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