Il presidente Mattarella e i Reali dei Belgio hanno reso omaggio alle vittime di Marcinelle

Ott 21, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Marcinelle, seconda tappa della Visita di Stato in Belgio. Accompagnato da Sua Maestà il Re dei Belgi Filippo e la Regina Mathilde, il Presidente ha deposto due corone al monumento alle vittime della tragedia del 1956, che ha visto la morte di 262 minatori dello stabilimento del Bois du Cazier, in gran parte italiani. In seguito, il Capo dello Stato e le Loro Maestà il Re e la Regina dei Belgi hanno visitato il sito dell’ex miniera, rivolgendo un saluto ai superstiti, ai familiari delle vittime e alla comunità italiana presente.

(Fonte video: Quirinale)

