Attualità Esteri IN EVIDENZA

Il presidente ucraino Zelensky: “È il momento di spingere per la fine della guerra”

Di

Ott 20, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ci stiamo avvicinando a una possibile fine della guerra. Ve lo dico con certezza. Questo non significa che finirà definitivamente, ma il presidente Trump ha ottenuto molto in Medio Oriente e, cavalcando quest’onda, vuole porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”. A dirlo il presidente ucraiano Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti. Trump e Vladimir Putin si incontreranno nelle prossime settimane a Budapest per un nuovo faccia a faccia dopo quello di Anchorage. Poi ha proseguito: “Se vengo invitato a Budapest, allora, in un formato o nell’altro, sono pronto ad andare e ci troveremo d’accordo. Non credo che Budapest sia la sede migliore per questo incontro, ma se può portare alla pace, non importa in quale Paese si svolgerà. Ora è il momento giusto per spingere verso la fine della guerra, e la cosa più importante è cogliere appieno ogni opportunità, esercitando la giusta pressione sulla Russia”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Agilità e stile in città con gli scooter Yamaha

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

Manifatturiero, l’Italia segua i modelli di Germania e Francia

Ott 20, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: la Penitenziaria intercetta droga e telefonini lanciati dall’esterno

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Agilità e stile in città con gli scooter Yamaha

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

Manifatturiero, l’Italia segua i modelli di Germania e Francia

Ott 20, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen di Brambilla torna a vincere e inguaia il Rimini

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica espugna il campo di Bellusco e si piazza 4^ in classifica

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone