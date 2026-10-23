L’ambasciatore Marrapodi: “L’italiano è una lingua molto parlata all’ONU”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’italiano è una lingua molto parlata anche alle Nazioni Unite. Non è soltanto la lingua dei funzionari italiani. Sono tantissimi anche gli ambasciatori e i
rappresentanti permanenti che la parlano molto bene”. Lo ha detto l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, a margine della prima Giornata dell’Italofonia alle Nazioni Unite, celebrata al Palazzo di Vetro di New York.
rappresentanti permanenti che la parlano molto bene”. Lo ha detto l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, a margine della prima Giornata dell’Italofonia alle Nazioni Unite, celebrata al Palazzo di Vetro di New York.
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