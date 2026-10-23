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L’ambasciatore Marrapodi: “L’italiano è una lingua molto parlata all’ONU”

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Ott 23, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’italiano è una lingua molto parlata anche alle Nazioni Unite. Non è soltanto la lingua dei funzionari italiani. Sono tantissimi anche gli ambasciatori e i
rappresentanti permanenti che la parlano molto bene”. Lo ha detto l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, a margine della prima Giornata dell’Italofonia alle Nazioni Unite, celebrata al Palazzo di Vetro di New York.

xo9/sat/gsl

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