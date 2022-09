Marca da bollo virtuale: ecco come funziona e come utilizzarla

Vuoi scoprire come funziona la marca da bollo virtuale ? Per prima cosa devi sapere a cosa serve e quando devi applicarla.

La marca da bollo, chiamata anche imposta di bollo, è un’imposta che devi applicare per sostituire l’IVA.

Attenzione però: la marca da bollo non dev’essere applicata sempre, ma solo per alcune operazioni.

La funzione più conosciuta è l’applicazione della stessa sulle fatture, ma dovrai metterla solo su quelle che superano i 77.47€.

Per lungo tempo la marca da bollo è esistita solo in forma cartacea, ma da qualche anno possiamo trovarla anche nella sua versione digitale, o virtuale.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’applicazione di questo nuovo metodo.

Come funziona la marca da bollo digitale? Come si utilizza? Oggi vogliamo rispondere a queste domande molto comuni.

Marca da bollo virtuale: come funziona e come ottenere l’approvazione dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo sottolineato, la marca da bollo è obbligatoria in alcune situazioni come:

Fatture, se superano l’importo di 77.47€ e che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come quelle in regime forfettario;

Atti notarili

Contratti di locazione

Documenti della Pubblica Amministrazione

La possibilità di utilizzare la marca da bollo virtuale è concessa solo a coloro che fanno l’apposita richiesta sul sito dell’Agenzia delle Entrate che, però, può decidere se accordare o meno tale domanda.

In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate rifiuta la domanda del professionista o dell’azienda.

Quali sono le ragioni che possono portare a tale rifiuto? Ovviamente è bene conoscerle per evitare che succeda.

Solitamente, l’Agenzia delle Entrate rifiuta di concederti la possibilità di sfruttare la marca da bollo virtuale se emetti poche fatture oppure se non sei in regola con il versamento dei contributi.

Insomma, è più facile che l’Agenzia delle Entrate conceda questa possibilità a coloro che emettono un grande numero di fatture ogni anno.

Come si utilizza la marca da bollo virtuale?

Per utilizzare la marca da bollo virtuale ti basterà applicarla sulle tue fatture digitali o cartacee, pagando l’imposta tramite modello F24.

Ora veniamo ad una domanda importante: come si paga esattamente la marca da bollo virtuale?

Ebbene, ogni anno l’azienda che usufruisce di tale servizio è obbligata a mandare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione riguardante il numero di fatture emesse nell’anno precedente che hanno richiesto l’applicazione della marca da bollo.

