Taormina: crolla il muro in una piazza per il maltempo

Gen 20, 2026


TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – A causa degli eventi atmosferici delle ultime ore è crollato il muro di protezione di piazza Salvo D’Acquisto, nella frazione di Mazzeo a Taormina. È scattata l’allerta per la sicurezza dei residenti. Il sindaco Cateno De Luca ha definito la situazione «grave» e ha annunciato che il Comune è pronto ad attivare eventuali evacuazioni. Sono in corso verifiche tecniche. xr6/vbo/gtr
Fonte video: profilo Facebook di Cateno De Luca

