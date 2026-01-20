Taormina: crolla il muro in una piazza per il maltempo





TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – A causa degli eventi atmosferici delle ultime ore è crollato il muro di protezione di piazza Salvo D’Acquisto, nella frazione di Mazzeo a Taormina. È scattata l’allerta per la sicurezza dei residenti. Il sindaco Cateno De Luca ha definito la situazione «grave» e ha annunciato che il Comune è pronto ad attivare eventuali evacuazioni. Sono in corso verifiche tecniche. xr6/vbo/gtr

Fonte video: profilo Facebook di Cateno De Luca