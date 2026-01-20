Attualità Cronaca Video

Catania, danni e disagi per il maltempo

Gen 20, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Danni e disagi per il maltempo a Catania e su tutto il territorio della provincia, investite dal Ciclone Harry che sta sferzando in particolare la Sicilia orientale. A Tremestieri Etneo, come è possibile vedere dalle immagini, si registrano allagamenti in diverse strade. Un’area a verde nei pressi del municipio è stata anche chiusa con le transenne. Tra la mezzanotte e le 12:30 di oggi i Vigili del Fuoco hanno effettuato un’intensa attività di soccorso sul territorio provinciale, con 51 interventi già espletati per auto in panne, pali ed alberi pericolanti, incendi fili elettrici, dissesti statici. Ancora 5 gli interventi in corso per alberi pericolanti in via Costa a Grammichele, un incendio fili elettrici ad Aci Castello, il soccorso di un’imbarcazione al molo di levante a Catania, alberi pericolanti in via delle Querce a Pedara, ed un servizio di assistenza in piazza Europa a Catania. Dieci ancora gli interventi da espletare per dissesti statici ed alberi pericolanti. xo1/vbo/gtr/ai

