Maltempo nel Messinese, ambulanza 118 investita da un’onda durante il soccorso





MESSINA (ITALPRESS) – A causa del maltempo sul lungomare di Santa Teresa di Riva si è verificato un cedimento della carreggiata che ha provocato lo sprofondamento di un’auto, letteralmente “inghiottita” dalla sede stradale. Immediata l’attivazione dei soccorsi: la Centrale Operativa 118 di Messina ha disposto l’invio sul posto dell’equipaggio “Delta 11” con due soccorritori della Seus. Durante le fasi di avvicinamento al luogo dell’incidente un’onda anomala di grande intensità ha causato lo sbalzamento laterale del mezzo di soccorso, che ha terminato la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione. I due soccorritori non hanno riportato ferite e il soccorso è stato poi effettuato da un’altra ambulanza. L’occupante dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso con ferite non gravi. Le operazioni si sono svolte in un contesto di estrema criticità ambientale, caratterizzato da condizioni meteo-marine avverse e da un grande rischio. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco ed i volontari della Protezione Civile impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel monitoraggio della stabilità del resto della carreggiata. vbo/gtr

(Fonte video: Seus 118 Sicilia)